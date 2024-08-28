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لبنان

في البترون... أمن الدولة تُجلي نازحين مخالفين من هذه البلدة

Lebanon 24
28-08-2024 | 04:47
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أعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان، انه "بعد عدّة إنذارات كانت قد توجّهت بها مديريّة أمن الدولة في الشمال، للنازحين السوريّين غير المستوفين للشروط القانونيّة في بلدة رشكيدة في قضاء البترون، بضرورة إخلاء البلدة وترك العقارات التي يشغلونها لإعادتها إلى أصحابها، وبعد رفضهم تنفيذ هذه الإنذارات، قامت دوريّات من أمن الدولة في الشمال، بإخلاء البلدة المذكورة من النازحين، وتمّ ختم بعض المنازل بالشمع الأحمر".
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