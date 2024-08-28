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لبنان

تعرفوا إلى مراحل رالي لبنان الدولي الـ 46

Lebanon 24
28-08-2024 | 04:52
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 عمم النادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك، مسار سباق رالي لبنان الدولي 46، الذي ينظمه الجمعة والسبت والاحد 30 و31 آب والاول من أيلول المقبل، والمدرج ضمن المرحلة الثانية من بطولة لبنان للراليات لسنة 2024.
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وتضمن المسار الموزع بين جونية وقرى البترون وجبيل والمتن الشمالي، 11 مرحلة خاصة بالسرعة طولها 199,08 كيلومتراً من إجمالي مسافة السباق البالغة 636.70 كيلومتراً، وتفتتح بمرحلة استعراضية داخل مقر النادي بالكسليك.

لبنان

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