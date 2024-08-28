وفد من نقابة الدواجن زار اللواء صليبا.. وبحث بتنظيم العمالة السورية في المزارع

زار وفد من النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة رئيسها وليم بطرس، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وبحث الحضور خلال اللقاء، في أوضاع قطاع الدواجن لا سيما تنظيم وضع اليد العاملة السورية في المزارع.

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وشكر بطرس اللواء صليبا على إستقباله، ونوه في بيان بـ"الدور الكبير الذي يلعبه أمن الدولة في الحفاظ على أمن اللبنانيين ومكافحة الجرائم وملاحقة المرتكبين، وكذلك على أهمية إستتباب الأوضاع الأمنية في لبنان التي تشكل ركيزة أساسية للإستقرار والعمل والإنتاج".

وعرض بطرس رأي النقابة في ما خص تشغيل اليد العاملة السورية في أعمال محددة، لا سيما تلك التي تقيم في المزارع لمتابعة موضوع تربية الدواجن على مدار الساعة، مشيراً الى" حاجة القطاع الماسة لهذا النوع من العمالة لعدم توفراها في لبنان".

وأكد بطرس أن العمال السوريين في المزارع لا يختلطون بعامة الناس، لأن طبيعة العمل تفرض ذلك تلافياً لنقل الأمراض ولضمان الأمن الغذائي للبنانيين، وبالتالي فإن كل من يعمل في المزارع معروف من قبل صاحب العمل ولديه سيرة ذاتية جدية، وتمنى من اللواء صليبا الأخذ بالملاحظات والإيضاحات التي تم تقديمها وكذلك بحاجة قطاع الدواجن الذي يعيل نحو ٢٠ ألف عائلة ويوفر مادة غذائية أساسية للبنانيبن، والمساعدة في تنظيم عمل هذا النوع من اليد العاملة السورية في المزارع اللبنانية.