بيرم بحث والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آليات التعاون المشترك

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه اليوم، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في لبنان Blerta AlikO.

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وجرى البحث خلال اللقاء، في آليات التعاون المشترك، وقد تسلمت اليكو من وزير العمل نسخة من استراتيجية وزارة العمل، حيث ابدت اعجابها بهذا الأمر كونه" يضمن الشفافية الكاملة"، مؤكدة " انطلاق مسار التعاون لتقديم الخدمات التي تحتاجها الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها".كما استقبل وزير العمل المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام بالانابة ايلي برباري، مع المراقب المالي الجديد للمؤسسة.والتقى الوزير بيرم ايضا، وفدًا من نقابة موظفي تلفزيون لبنان برئاسة ميرنا شدياق، وجرى الاتفاق على متابعة المطالب المحقة للعاملين في التلفزيون بالتنسيق مع وزير الاعلام.