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لبنان

بعد اشكال فردي في شحيم.. عبدالله نوه بالتحرك السريع للقوى الأمنية في ضبط الوضع

Lebanon 24
28-08-2024 | 05:30
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 نوه عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله، "بالتحرك  السريع للقوى الامنية والجيش اللبناني، في إتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة، لضبط الوضع وإعادة الهدوء، وتطويق ذيول الحادثة الفردية التي وقعت في بلدة شحيم، بين شباب من اهلنا، وشباب من ضيوفنا السوريين".
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وفي بيان له، أثنى عبد الله على بيان مخاتير شحيم وبما ورد به، داعياً إلى" الهدوء والتروّي وعدم الانجرار إلى التفلت الامني، والإصرار على احتكامنا جميعا للدولة واجهزتها الامنية في المتابعة والمراقبة".
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