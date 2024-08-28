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لبنان

بو حبيب استقبل قنصل لبنان في باناما.. وهذ ما تم بحثه

Lebanon 24
28-08-2024 | 05:47
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 استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، قنصل لبنان الفخري في باناما محمد الحاج، الذي أطلعه على أوضاع الجالية اللبنانية في باناما، وعلى الظروف التي تحيط بعدد من أبنائها الموقوفين هناك بجرائم جزائية.
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وقد أعطى الوزير بوحبيب توجيهاته بضرورة متابعة قضية هؤلاء الموقوفين ومعالجتها وفق القوانين المرعية، لا سيما وأنه لا يوجد اتفاقية استرداد موقوفين بين لبنان وباناما.
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