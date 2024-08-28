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لبنان

طعن بقرار رفع الرسوم في المدارس الرسمية

Lebanon 24
28-08-2024 | 05:43
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تقدم مكتب المحامي زياد عجاج بطعن "في وجه المستدعى ضدها الدولة اللبنانية - وزارة التربية والتعليم العالي - ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل في مراجعة إبطال بسبب تجاوز حد السلطة، طعنًا بالقرار الصادر عن  وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الصادر بتاريخ -21-8-2024  الذي فاجأ أهالي التلامذة في مرحلتي الروضات والتعليم الأساسي الرسمي بحلقاته الثلاث بالقرار 680 بتاريخ 21 آب 2024، الذي فرض فيه دفع مساهمة بقيمة 4 ملايين و500 ألف ليرة لصندوق المدرسة عن كل تلميذ لبناني، و9 ملايين ليرة عن كل تلميذ غير لبناني، وهو إجراء يحصل للمرة الأولى، ومخالف لمرسوم إلزامية التعليم ومجانيته حتى سن 15 عاماً في المدارس الرسمية، وعلى جميع الأراضي اللبنانية، أي حتى نهاية المرحلة الأساسية، كما يخالف المعاهدات الدولية قراراً حدّد بموجبه كلفة التسـجيل في المدارس الرسميّة أنّه على كل طالب والتي تبلغ 4 مليون و500 ألف ليرة أي ما يعادل 50 دولارًا أميركيًا".
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 وقد احيل الطعن على  هيئة القضايا في وزارة العدل لاحالته على وزير العدل وفق الأصول.
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