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لبنان

ميقاتي استقبل السفيرة الأميركيّة... وترأس إجتماعاً خُصص للبحث في موضوع قطوعات الحساب

Lebanon 24
28-08-2024 | 06:28
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عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون العلاقات الثنائية بين البلدين والتحضيرات الجارية لعقد جلسة مجلس الامن الدولي لاقرار التمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل".
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إجتماع الموازنة
 
ورأس رئيس الحكومة اجتماعا خصص للبحث في موضوع قطوعات الحساب شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والقاضية نيللي ابي يونس، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية الدكتور جورج المعراوي وعدد من المسؤولين في وزارة المالية.
بعد الاجتماع قال الوزير الخليل:" ان مشروع الموازنة سيسلم قريبا الى الوزراء تمهيدا لبحثه في مجلس الوزراء".
 

وزير الصناعة
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي صرح بعد اللقاء:"بحثنا في مشروع تأمين الأمن الغذائي وسلامته الذي نعمل عليه منذ فترة باشراف دولة الرئيس وبالتنسيق بين وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة.يقضي المشروع وهو تكاملي بين الصناعة والزراعة، بتشجيع المزارع على تكثيف زراعة القمح، بناء على معطيات المساحات الزراعية الصالحة والطقس في لبنان الملائم لذلك، ومن ثم يتحوّل المنتج إلى المطاحن للتصنيع، فنكوّن سلسلة انتاج متكاملة من المواد الأوّلية الى المنتج الأخير. وهي دورة اقتصادية تحصّن خارطة الأمن الغذائي في لبنان. 
وقال:  أطلعت دولة الرئيس على تقدّم العمل في هذا المشروع الذي أصبح في مراحله الأخيرة، ويعود بالفائدة على الاقتصاد ككلّ، وينعكس ايجاباً على الصناعة والزراعة والصحّة وسلامة الغذاء".
 

النائبان عبود وعطية
 
كما استقبل الرئيس ميقاتي النائب جميل عبود وعرض معه الاوضاع العامة وشؤونا إنمائية تخص مدينة طرابلس.
 
 
 
كما استقبل رئيس الحكومة النائب سجيع عطية.


أمن الدولة
وإجتمع رئيس الحكومة مع  المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ونائبه العميد حسن شقير وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد.
 
 
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