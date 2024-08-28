بيان لطيران الشرق الاوسط.. هل من تعديلات على مواعيد الرحلات؟

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط- الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أن "رحلاتها للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول 2024 ستبقى على مواعيدها، بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج".

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