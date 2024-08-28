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لبنان

أحدهم عنصر في "حزب الله".. من المُستهدف بغارة طريق بيروت - دمشق؟

Lebanon 24
28-08-2024 | 06:55
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قال مصدران أمنيان لوكالة "رويترز" إن هجوماً إسرائيلياً بطائرة مسيرة استهدف سيارة لدى عبورها نقطة تفتيش سورية قرب الحدود مع لبنان، الأربعاء، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مقاتلين فلسطينيين وعنصر آخر من "حزب الله".
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وأوضح المصدران أن السيارة لم يكن بها أسلحة، فيما قال أحدهما أن المقاتلين الفلسطينيين الثلاثة ينتمون إلى "حركة الجهاد الإسلامي". 
 
وقال عبدو التقي، وهو مسؤول محلي في سوريا، لمحطة إذاعية سورية إن سيارة تعرضت للاستهداف صباح اليوم الأربعاء على الطريق بين دمشق وبيروت، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

وإلى الآن، لم يصدر تعليق من إسرائيل بعد بشأن الواقعة، ففي حين أنها تعلن مسؤوليتها عن ضربات تنفذها على لبنان، إلا أنها تُحجم عداة عن إعلان مسؤوليتها عن ضربات تتهم بتنفيذها في سوريا.

وجاءت الضربة بالطائرة المسيرة، الأربعاء، بعد ساعات من ضربة جوية إسرائيلية أصابت شاحنة صغيرة في شمال شرق لبنان قرب الحدود السورية، ليل الثلاثاء.
 
وقال مصدر أمني لـ"رويترز" إن عتاداً عسكريا كان في تلك الشاحنة، ومن المرجح أنها قاذفة صواريخ معطوبة كانت تنقل بغرض إصلاحها. (رويترز - الحرة)

لبنان

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