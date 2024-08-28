في الذكرى الثانية لوفاة الفنان جورج الراسي.. "اليازا" للشباب: لالتزام قانون السير

دعت جمعية "اليازا"، في الذكرى الثانية لوفاة الفنان جورج الراسي الذي "شارك على مدى سنوات في عدد من نشاطات الجمعية"، الشباب "لالتزام قانون السير".



كما دعت في بيان، وزارة الأشغال العامة والنقل إلى "التشدد في مواصفات السلامةً وبخاصة على الطرق الدولية".

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