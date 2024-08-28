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لبنان

بالصور... الطيران الإسرائيليّ يستهدف البقاع الغربيّ

Lebanon 24
28-08-2024 | 07:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على مرتفعات جبل عين التينة في البقاع الغربيّ. 
 
 
كما أشارت إلى أنّ العدوّ شنّ غارات على أطراف تومات - نيحا في البقاع الغربيّ.
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