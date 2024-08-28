بالصور... الطيران الإسرائيليّ يستهدف البقاع الغربيّ

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على مرتفعات جبل عين التينة في البقاع الغربيّ.

كما أشارت إلى أنّ العدوّ شنّ غارات على أطراف تومات - نيحا في البقاع الغربيّ.