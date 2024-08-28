Advertisement

لبنان

حمية: إطلاق مرحلة تكثيف أشغال التعزيل إلى حين حلول موسم الأمطار المقبلة

Lebanon 24
28-08-2024 | 07:14
A-
A+
Doc-P-1240028-638604522970015243.png
Doc-P-1240028-638604522970015243.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتورعلي حمية اجتماعاً موسعاً صباح اليوم في مكتبه في الوزارة، مع جميع متعهدي ورش أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية، حيث جرى البحث في سير الأعمال المستمرة والمتواصلة للورش في مختلف المناطق اللبنانية ، وكذلك في رسم خارطة طريق، استعداداً لموسم الأمطار المقبلة.
Advertisement
وبعد الإجتماع قال حمية :" نحن اليوم نعمل على خطة استباقية، ومن بين أهداف اجتماع اليوم، القيام بتقييم موضوعي لجميع المشاكل الفنية  التي حصلت في الموسم الماضي ، وذلك للعمل على تخطيها هذا العام ، وبأقل الأضرار الممكنة"، معلناً أنه "وبدءا من اليوم ستكون الورش في طور تكثيف عملها المتواصل على جميع الأوتوسترادات والمناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة ".

وعدد حمية الأوتوسترادات التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية ، وذلك من أطراف مدينة بيروت نحو الجنوب والبقاع والشمال وكذلك  إلى جبل لبنان، باستثناء الطرق والأوتوسترادات الواقعة ضمن نطاق العاصمة ، "كونها لا تخضع لنطاق صلاحيات الوزارة".

وشدد على ضرورة قيام البلديات برفع النفايات بشكل يومي ومستمر من على طرقات البلدات الداخلية ، وخصوصاً في البلدات التي تكون مرتفعة جغرافياً عن الأوتوسترادات ، كي لا تجرفها السيول والرياح  نحو المصبات على الأوتوسترادات مما يؤدي إلى انسدادها ، وكذلك الأمر بالنسبة  لشركات رفع النفايات الموقعة عقودها مع الدولة اللبنانية، كما على وزارة الطاقة والمياه تعزيل مجاري الأنهر التي تتدفق من الأعالي، لأن انسدادها سيؤدي إلى تشكل السيول الجارفة على الطرقات نحو الأوتوسترادات ، وجرفها للنفايات نحو المناطق المنخفضة".

وقال إن "المطلوب من كافة الوزارات والجهات المعنية بضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم ضمن إطار تكاملي، إضافة إلى المواطنين أيضاً، فهذا كله سيؤدي إلى التخفيف من أية أضرار في موسم الأمطار المقبل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:15 | 2024-08-28
09:58 | 2024-08-28
12:36 | 2024-08-28
12:21 | 2024-08-28
12:11 | 2024-08-28
11:58 | 2024-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24