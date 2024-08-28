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لبنان

شيخ العقل: لبنان سينهض من جديد بالتنوع والتكامل

Lebanon 24
28-08-2024 | 07:32
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رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، ان "الأزمات والتحديات التي تواجه لبنان لا سيما معاناة ابناء الجنوب ودماء الشهداء الزكية التي هي عنوان الصمود اللبناني، ستكون المدماك الاساسي لانبعاث لبنان جديد ونهضته تحت مظلة الدولة"، مشددا على" اهمية الحفاظ على التنوع الذي هو ميزة الجبل وعلى ضرورة التكامل لبناء الوطن".
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كلام الشيخ ابي المنى جاء في لقاء جامع اقامه رئيس رابطة خريجي الجامعة اللّبنانية في عاليه الدكتور هشام عجيب في منزله في بعلشميه، تكريما لوزير الاشغال العامة والنقل علي حميّة، على رأس وفد من المشايخ.
 
من جهته وجّه الوزير حميّة كلمة شكر وتقدير لشيخ العقل والحضور والدكتور عجيب على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، قائلا: "بعد كلام سماحته لا كلام، ما نستطيع القيام به كوزارة الاشغال فلن ندخر جهدا على مستوى كل لبنان والجبل في اقضية الشوف وعاليه وبعبدا وهذا واجبنا ودورنا ومسؤوليتنا، وكما ذكرت آنفا بعد كلام سماحته لا كلام، "ان حضر الماء بطل التيمم" وشكرا لكم جميعا".
 
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