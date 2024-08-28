شيخ العقل: لبنان سينهض من جديد بالتنوع والتكامل

رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، ان "الأزمات والتحديات التي تواجه لبنان لا سيما معاناة ابناء الجنوب ودماء الشهداء الزكية التي هي عنوان الصمود اللبناني، ستكون المدماك الاساسي لانبعاث لبنان جديد ونهضته تحت مظلة الدولة"، مشددا على" اهمية الحفاظ على التنوع الذي هو ميزة الجبل وعلى ضرورة التكامل لبناء الوطن".

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كلام الشيخ ابي المنى جاء في لقاء جامع اقامه رئيس رابطة خريجي الجامعة اللّبنانية في عاليه الدكتور هشام عجيب في منزله في بعلشميه، تكريما لوزير الاشغال العامة والنقل علي حميّة، على رأس وفد من المشايخ.