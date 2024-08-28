الابيض أعلن تغطية مستلزمات القلب ورفع أتعاب الأطباء إلى ما كانت عليه

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أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض، قرارات جديدة إضافية متصلة بزيادة التغطية الصحية للمرضى الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة وكذلك للمستشفيات والأطباء الذين يعالجون هؤلاء المرضى.ولفت في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة العامة، بحضور نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، إلى أن "تطبيق هذه القرارات المتعلقة بزيادة أسقف المستشفيات التي استهلكت أسقفها بمعالجة مرضى وزارة الصحة العامة، ورفع التغطية الطبية لمستشفيات الفئة الثانية، ورفع قيمة بدلات أتعاب الأطباء، وزيادة حوالى خمسين عملا طبيًا جديدا على الخدمات الطبية المغطاة سيبدأ في شهر أيلول، على أن يبدأ في شهر تشرين الأول المقبل تطبيق القرار المتعلق بتغطية مستلزمات عمليات القلب، وذلك بالتوازي مع تسريع عملية مكننة فواتير المستشفيات والأطباء".وذكّر وزير الصحة بأن "الزيادة الكبيرة التي طرأت هذه السنة على موازنة وزارة الصحة العامة، سمحت بزيادة الإعتمادات المخصصة لموضوع الإستشفاء ما انعكس إيجابًا على التغطية الصحية للمرضى والتي عادلت نسبة 80% مما كانت عليه قبل الأزمة المالية، وكذلك بالنسبة إلى زيادة أسقف المستشفيات الأمر الذي سمح للمرضى بالوصول إلى الخدمات الطبية التي يحتاجون إليها. وقد أظهرت المتابعة الحثيثة لفرق وزارة الصحة وجود تحسن فعلي لمسه المرضى في هذا المجال".وأكد أن "سلسلة القرارات المذكورة، وبالرغم من مسلسل الأزمات التي يشهدها لبنان، تشكل خطوة متقدمة وكبيرة جدا تقوم بها وزارة الصحة العامة لجهة تأمين الخدمات الصحية وسرعة الوصول إليها، خصوصًا للطبقات الأكثر هشاشة في مجتمعنا"، وشدد على أن "المطلوب من الشركاء والمتعاقدين مع الوزارة سواء المستشفيات أم الأطباء، القيام بواجباتهم في تطبيق شروط العقد".وقال وزير الصحة إن "الوزارة لن تتهاون ولن تتوانى في حال مخالفة شروط العقد من قبل المستشفيات أم الأطباء، في تطبيق الشروط الجزائية بما فيها توقيف العقد أو أي أمور جزائية أخرى".