يبيع سلاحف بحرية مهدّدة بالانقراض.. هكذا أوقفته قوى الأمن!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

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"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن في سبيل حماية الحياة البرية والبحرية وكائناتها ومنع الاتجار بها والمحافظة على التوازن البيئي، وبناء على شكوى من احدى الجمعيات البيئية، حول قيام شخص ، مخالفاً بذلك قانون حماية الحيوانات والرفق بها، واتّفاقية "CITES" التي وقّع عليها لبنان، وتوصيات المنظّمة العالمية للصحّة الحيوانية (OIE).بتاريخ 23-8-2024، قامت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتوقيف صاحب المحل المعد لبيع الحيوانات وهو لبناني، من مواليد عام 1997.وضبطت /5/ سلاحف بحرية مولودة حديثًا من نوع ضخمة الرأس "CARETTA CARETTA" التي تعتبر مهددة بالانقراض وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وتتميز بخصائص عدة تجعلها مهمة للطبيعة والنظام البيئي البحري منها: -دور في السلسلة الغذائية، - توزيع المغذيات، - المساعدة في صحة قاع البحر، - تنظيف الشواطئ...