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لبنان

وزير الدفاع التقى النائب الصمد.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
28-08-2024 | 08:00
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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد.
 
 
وتم البحث خلال اللقاء، في الشؤون المتعلقة بمؤسسات وزارة الدفاع الوطني والأوضاع العامة في البلاد.
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