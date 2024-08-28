وزير الدفاع التقى النائب الصمد.. وهذا ما تم بحثه

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد.

وتم البحث خلال اللقاء، في الشؤون المتعلقة بمؤسسات وزارة الدفاع الوطني والأوضاع العامة في البلاد.