بعد أن أتى على مساحات واسعة.. إخماد حريق كبير بين شامات و غلبون (صور)

أكّد الدفاع المدني عبر حسابه على "أكس"، السيطرة على حريق حرج بين شامات وغلبون.



وأشار إلى أنّه "تمكن عناصر من الدفاع المدني معززين بالآليات والعناصر وبعد جهودٍ مضنية استمرّت منذ الساعة ١١:٣٠ ولغاية الساعة ١٥:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٨/٢٨ من السيطرة على النيران التي اندلعت في أحد الأحراج بين شامات و غلبون -جبيل، التي أتت على مساحات شاسعة من الأعشاب و القندول و البلان و الأشجار الحرجية".

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ولفت المنشور إلى أنّه "قد واجه العناصر صعوبات متعددة للتمكن من السيطرة على النيران التي اندلعت في نقاط متعددة من مختلف الجهات وقد ساهمت سرعة الرياح بانتشارها، إلا أن تضافر جهود العناصر أسهم في تطويق الحريق واخماده من كافة الجهات". ولفت المنشور إلى أنّه "قد واجه العناصر صعوبات متعددة للتمكن من السيطرة على النيران التي اندلعت في نقاط متعددة من مختلف الجهات وقد ساهمت سرعة الرياح بانتشارها، إلا أن تضافر جهود العناصر أسهم في تطويق الحريق واخماده من كافة الجهات".