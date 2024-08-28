Advertisement

لبنان

كان برفقة عنصر من "حزب الله".. من هو المستهدف الأساسيّ في الغارة الإسرائيليّة في سوريا؟

Lebanon 24
28-08-2024 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1240064-638604575254107259.jpg
Doc-P-1240064-638604575254107259.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ طائرة إسرائيليّة استهدفت عند الحدود السورية - اللبنانية العضو في القسم المركزي في مديرية العمليات التابعة لـ"الجهاد الإسلامي" فراس قاسم. 
Advertisement

 
وزعم أدرعي أنّ "قاسم كان مسؤولًا عن تطوير الخطط العملياتية للجهاد الإسلامي في سوريا وفي لبنان، وكان يلعب دورًا مركزيًا في تجنيد مقاتلين فلسطينيين لصالح "حزب الله" بهدف تنفيذ عمليات ضدّ أهداف إسرائيلية". 


وأضاف أنّه "في الغارة، تمّ استهداف عناصر من "الجهاد الإسلامي" كانوا في طريقهم من سوريا إلى لبنان بهدف تنفيذ عمليات لصالح "حزب الله".
 
 
إلى ذلك، كان "حزب الله" نعى محمد حسن طه من مدينة بعلبك في البقاع، الذي استشهد في الغارة أيضاً.
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:15 | 2024-08-28
09:58 | 2024-08-28
12:36 | 2024-08-28
12:21 | 2024-08-28
12:11 | 2024-08-28
11:58 | 2024-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24