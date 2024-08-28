كان برفقة عنصر من "حزب الله".. من هو المستهدف الأساسيّ في الغارة الإسرائيليّة في سوريا؟

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أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ طائرة إسرائيليّة استهدفت عند الحدود السورية - اللبنانية العضو في القسم المركزي في مديرية العمليات التابعة لـ"الجهاد الإسلامي" فراس قاسم.

وزعم أدرعي أنّ "قاسم كان مسؤولًا عن تطوير الخطط العملياتية للجهاد الإسلامي في سوريا وفي لبنان، وكان يلعب دورًا مركزيًا في تجنيد مقاتلين فلسطينيين لصالح "حزب الله" بهدف تنفيذ عمليات ضدّ أهداف إسرائيلية".





وأضاف أنّه "في الغارة، تمّ استهداف عناصر من "الجهاد الإسلامي" كانوا في طريقهم من سوريا إلى لبنان بهدف تنفيذ عمليات لصالح "حزب الله".

إلى ذلك، كان "حزب الله" نعى محمد حسن طه من مدينة بعلبك في البقاع، الذي استشهد في الغارة أيضاً.