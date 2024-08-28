حمية: بتأمين المستلزمات الضروية لعملية جرف الثلوج

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بعد الإجتماع تحدث حمية قائلاً، إن "مراكز جرف الثلوج لها دور أساسي وذلك يعود لأمرين اثنين، أولهما يتعلق برفع الثلوج عن الطرقات الأساسية المعنية بها الوزارة وفقاً للقانون، وهذا الأمر هو أساسي في موضوع السلامة العامة والمرورية، وتحديداً في المناطق الجبلية، أما ثانيهما فيعنى بتسهيل الحركة خلال السياحة الشتوية ، لما لهذه الأخيرة من أثار إيجابية على كافة المستويات الإقتصادية والإجتماعية".



وقال إنه "تم اليوم خلال الإجتماع مع رؤساء المراكز، استعراض واقع الحال الذي كان سائداً في الموسم الماضي، وذلك للعمل على تفادي المشاكل التي كانت قد طرأت في حينه " مضيفاً بأن " إعداد الملفات المتعلقة قد بدأ هذا العام منذ أشهر عديدة ، وسيصار إلى البدء بالتنفيذ خلال المرحلة الحالية والمقبلة". عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، اجتماعا موسعا ظهر اليوم في الوزارة لجميع رؤساء مراكز جرف الثلوج على كامل الأراضي اللبنانية، وتمت مناقشة الإستعدادات والخطوات العملية على صعيد المراكز المنتشرة على السلسلتين الشرقية والغربية، وذلك قبل حلول موسم الثلوج المقبل .بعد الإجتماع تحدث حمية قائلاً، إن "مراكز جرف الثلوج لها دور أساسي وذلك يعود لأمرين اثنين، أولهما يتعلق برفع الثلوج عن الطرقات الأساسية المعنية بها الوزارة وفقاً للقانون، وهذا الأمر هو أساسي في موضوع السلامة العامة والمرورية، وتحديداً في المناطق الجبلية، أما ثانيهما فيعنى بتسهيل الحركة خلال السياحة الشتوية ، لما لهذه الأخيرة من أثار إيجابية على كافة المستويات الإقتصادية والإجتماعية".وقال إنه "تم اليوم خلال الإجتماع مع رؤساء المراكز، استعراض واقع الحال الذي كان سائداً في الموسم الماضي، وذلك للعمل على تفادي المشاكل التي كانت قد طرأت في حينه " مضيفاً بأن " إعداد الملفات المتعلقة قد بدأ هذا العام منذ أشهر عديدة ، وسيصار إلى البدء بالتنفيذ خلال المرحلة الحالية والمقبلة".

وتناول حمية موضوع البدلات اليومية والشهرية للمياومين ، حيث أكد أنه " سيصار إلى طرح هذا الموضوع مع الرئيس نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء ، وذلك كي يؤخذ بشأنه قرار ، ولكي يكون البدل المالي المعطى ، يوازي على الأقل ما يتقاضاه الأجراء في الدولة اللبنانية".



كما تطرق إلى تأمين المستلزمات الضروية لعملية جرف الثلوج من مازوت وملح وغيرها، وكذلك أثار موضوع "صيانة مباني المراكز والأليات الموجودة".

وحث حمية على متابعة " العمل بروح تكاملية، إن لناحية إعداد الملفات أو تنفيذها " مؤكداً بأن " وزارة الأشغال العامة والنقل ستبقي على تعاونها مع باقي الإدارات والوزارات الأخرى في الدولة اللبنانية، وذلك لإنجاز جميع الملفات، ولأجل الوصول إلى الموسم والملفات والتحضيرات كلها قد اكتملت ".