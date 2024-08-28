مجلس الأمن الدولي قرّر بالإجماع تمديد ولاية "اليونيفيل" سنة إضافية

قرّر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" سنة إضافية.

وألقى مندوبو بعض الدول كلمات في المناسبة جاء فيها:

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أميركا

قال ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن أن أميركا تسعى لعدم توسع الصراع في المنطقة.



وأضاف خلال جلسة التمديد لقوات اليونيفيل في لبنان أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في ضوء هجمات "حزب الله".



ورفض أن يكون لبنان منطلقا للهجمات على إسرائيل، مشيرا إلى وجوب إنشاء منطقة جنوب الليطاني خالية من الأسلحة إلاّ أسلحة الجيش اللبناني واليونيفل.

بريطانيا

وحذّر ممثل بريطانيا جيمس كاريوكي في مجلس الأمن من خطورة إنزلاق الأوضاع العسكرية في الجنوب، وسط الهجمات العسكرية المتبادلة بين "حزب الله" وإسرائيل.



وقال خلال جلسة التمديد لليونيفيل بأن الوضع عند الخط الأزرق جنوب لبنان أخطر من أي وقت مضى.



وحث إيران على التراجع ولجم وكلائها.

فرنسا

ودعت ممثلة فرنسا لدى مجلس الأمن برود هيرست "كافة الأطراف لوقف كل الأعمال العدائية".