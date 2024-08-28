بريطايا تحذّر: الوضع عند الخط الأزرق أخطر من أي وقت مضى

حذّر ممثل بريطانيا جيمس كاريوكي في مجلس الأمن من خطورة إنزلاق الأوضاع العسكرية في الجنوب، وسط الهجمات العسكرية المتبادلة بين "حزب الله" وإسرائيل.



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وحث إيران على التراجع ولجم وكلائها. وقال خلال جلسة التمديد لليونيفيل بأن الوضع عند الخط الأزرق جنوب لبنان أخطر من أي وقت مضى.وحث إيران على التراجع ولجم وكلائها.