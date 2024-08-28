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لبنان

إصابة مواطن بحالة اختناق بسبب القاء العدو الفوسفور على الخيام

Lebanon 24
28-08-2024 | 10:23
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أدى القصف المدفعي الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على بلدة الخيام، إلى إصابة مواطن في حالة اختناق استدعت علاجه في قسم الطوارئ في مستشفى مرجعيون الحكومي، وفق ما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.
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