زحمة سير خانقة تشهدها هذه الطرقات

تشهدُ العديد من الطّرقات حركة مرورٍ كثيفة، بعد ظهر اليوم، الأربعاء.



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كما لفتت إلى أن حركة المرور كثيفة على كورنيش المزرعة بيروت. فقد أشارت غرفة التحكم المروري إلى أن حركة المرور كثيفة على بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت، في حين أن حركة المرور ناشطة من انفاق المطار باتجاه خلدة.كما لفتت إلى أن حركة المرور كثيفة على كورنيش المزرعة بيروت.