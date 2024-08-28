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لبنان

زحمة سير خانقة تشهدها هذه الطرقات

Lebanon 24
28-08-2024 | 10:32
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تشهدُ العديد من الطّرقات حركة مرورٍ كثيفة، بعد ظهر اليوم، الأربعاء.
 
فقد أشارت غرفة التحكم المروري إلى أن حركة المرور كثيفة على بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت، في حين أن حركة المرور ناشطة من انفاق المطار باتجاه خلدة.
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كما لفتت إلى أن حركة المرور كثيفة على كورنيش المزرعة بيروت.
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