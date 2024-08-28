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لبنان

بو حبيب بحث مع ماغرو وجونسون في نص مشروع قرار التمديد "لليونيفيل"

Lebanon 24
28-08-2024 | 07:10
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واصل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اليوم، لقاءاته مع سفراء عدد من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بشأن تمديد ولاية "اليونيفيل".

ولهذه الغاية، التقى سفير فرنسا لدى لبنان هيرفي ماغرو، وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون، وبحث معهما في بعض النقاط الواردة في نص مشروع قرار التمديد لليونيفيل باللون الأزرق الذي قدمته فرنسا الى مجلس الأمن بصفتها "حامل القلم"، والذي من المقرر أن يناقشه أعضاء المجلس بعد ظهر هذا اليوم بتوقيت بيروت، مع احتمال التصويت عليه في الجلسة نفسها.
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