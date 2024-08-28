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لبنان

البيسري استقبل السفير الفليبيني والقنصل العام الجديد للسفارة الفرنسية

Lebanon 24
28-08-2024 | 11:04
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، في مكتبه اليوم، القنصل العام الجديد للسفارة الفرنسية في لبنان إيريك آمبلار في زيارة تعارف، يرافقه القنصل العام السابق جوليان بو شار، مودعا لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، وعرض معهما الأوضاع العامة وتطورات الوضع في المنطقة.
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كذلك، استقبل البيسري السفير الفليبيني رايموند بالاتبات، وبحث معه في مواضيع ذات اهتمام مشترك.
 
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