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لبنان

ماذا استهدف "حزب الله" مساء اليوم؟

Lebanon 24
28-08-2024 | 11:40
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية جديدة ضد هدف إسرائيليّ.
 
وذكر الحزب أنه استهدف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستوطنة المنارة بواسطة الأسلحة المُناسبة.
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