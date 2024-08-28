ماذا استهدف "حزب الله" مساء اليوم؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية جديدة ضد هدف إسرائيليّ.

وذكر الحزب أنه استهدف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستوطنة المنارة بواسطة الأسلحة المُناسبة.