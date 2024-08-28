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لبنان
كلمة لجعجع الأحد.. معراب تتكتم وأوساط تكشف تفاصيلها
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
28-08-2024
|
11:46
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تتجه الأنظار يوم الأحد المقبل الى الكلمة التي سيلقيها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عقب القداس الذي يقيمه الحزب في معراب لراحة أنفس "شهداء المقاومة المسيحية".
وفي حين تتكتم أوساط معراب عن مضمون الكلمة مشددة على أن جعجع وحده الذي يدرك تفاصيلها، أكدت مصادر متابعة ان الكلمة ستكون عالية النبرة وستتضمن هجوماً عنيفاً على حزب الله على خلفية حرب الإسناد التي يخوضها منذ السابع من تشرين الأول دعماً لحركة حماس في غزة، ورفض انجرار البلاد الى اي نوع من الحروب، كما سيكون له رد عنيف على الخطابات الاخيرة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ولن يوفر الفرصة لتوجيه الرسائل الى الخصوم والحلفاء على حد سواء، لا سيما في موضوع رئاسة الجمهورية.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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