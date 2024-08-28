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لبنان

ايلي جورج جرجس مفقود.. هل تعرفون عنه شيئاً؟

Lebanon 24
28-08-2024 | 12:36
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، في بيان، صورة المفقود: ايلي جورج جرجس (من مواليد عام 1980، لبناني) الذي غادر بتاريخ 27-8-2024 مكان عمله في محلة جل الديب على متن سيارة نوع "داسيا"، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
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وطلبت في بيانها من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة انطلياس في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 713517-04، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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