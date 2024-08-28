



وأضاف ادرعي في منشور له على "إكس": "في وقت سابق من اليوم، أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على عدة بنى تحتية عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة عين التينة على أرض لبنان".

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تابع: "ورصدت قوة جيش الدفاع التابعة للفرقة 91 في وقت سابق اليوم مخربين يتصرفون داخل مبنى عسكري تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة العديسة بجنوب لبنان". زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الأربعاء، أنّ جيش الدفاع الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت سلسلة أهداف تابعة لحزب الله.وأضاف ادرعي في منشور له على "إكس": "في وقت سابق من اليوم، أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على عدة بنى تحتية عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة عين التينة على أرض لبنان".تابع: "ورصدت قوة جيش الدفاع التابعة للفرقة 91 في وقت سابق اليوم مخربين يتصرفون داخل مبنى عسكري تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة العديسة بجنوب لبنان".

وكشف ادرعي: "ومن خلال عملية إغلاق دائرة جوًا، هي أغارت على المبنى الذي تصرف فيه المخربون".



ختم: "وفي غارات أخرى، هاجمت طائرات حربية مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في منطقتي العديسة وكفركللا بجنوب لبنان".