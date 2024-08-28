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لبنان

ادرعي يزعم: اسرائيل أغارت بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في عين التينة

Lebanon 24
28-08-2024 | 13:10
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زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الأربعاء، أنّ جيش الدفاع الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت سلسلة أهداف تابعة لحزب الله.

وأضاف ادرعي في منشور له على "إكس": "في وقت سابق من اليوم، أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على عدة بنى تحتية عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة عين التينة على أرض لبنان".
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تابع: "ورصدت قوة جيش الدفاع التابعة للفرقة 91 في وقت سابق اليوم مخربين يتصرفون داخل مبنى عسكري تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة العديسة بجنوب لبنان".
 
وكشف ادرعي: "ومن خلال عملية إغلاق دائرة جوًا، هي أغارت على المبنى الذي تصرف فيه المخربون".

ختم: "وفي غارات أخرى، هاجمت طائرات حربية مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في منطقتي العديسة وكفركللا بجنوب لبنان".
https://x.com/AvichayAdraee/status/1828837280183644187
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