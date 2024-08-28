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لبنان
السفير المصري: هذا ما نسعى إليه لانتخاب رئيس!
Lebanon 24
28-08-2024
|
13:39
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رأى السفير المصري في لبنان علاء موسى، اليوم الأربعاء، في حديث لقناة الـ "إم تي في"، أنه "يجب فصل ملف غزة عن الملف الرئاسي اللّبناني وهذا ما نسعى إليه لأن انتخاب رئيس يساعد في مواجهة تداعيات الحرب".
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