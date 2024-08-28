بمشاركة حشود سياسيّة وسفراء.. التعازي مستمرة بوفاة الرئيس الحص

تواصلت لليوم الثاني وفود المعزين بالرئيس الراحل الدكتور سليم الحص، في قاعة "محي الدين برغوت" في مسجد "الخاشقجي".

ومن أبرز المعزين: الرئيس ميشال سليمان، الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيسان فؤاد السنيورة و حسان دياب، وزير الاقتصاد امين سلام، وزير العمل مصطفى بيرم، سفراء: كوريا، تركيا، اندونيسيا، نائب السفير الروسي، ونائب السفير الجزائري، قائد الجيش العماد جوزاف عون يرافقه رئيس الاركان اللواء حسان عوده وعدد من كبار الضباط، النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه السياسي توفيق سلطان، النواب: عبد الرحمن البزري، قاسم هاشم، جهاد الصمد، كميل شمعون، عدنان طرابلسي، فراس حمدان، ياسين ياسين، امين شري، عناية عز الدين، واحمد رستم، رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران على رأس وفد من مجلس الجامعة، الوزراء السابقون: عدنان السيد حسين، خالد قباني، ابراهيم شمس الدين، جوزيف الهاشم، وفاء الضيقة، زياد بارود، عدنان منصور وجان لوي قرداحي، النواب السابقون: صالح الخير، كاظم الخير، إيلي الفرزلي، اميل رحمه، عبدالله قصير، طلال المرعبي، مروان ابو فاضل وطارق المرعبي.

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كما حضر معزياً: محافظ بيروت مروان عبود، المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد، المدير العام لوزارة الاتصالات باسل الايوبي، القاضيان غالب غانم وجان فهد، القاضي عصام سليمان، نقيب المحامين فادي المصري على راس وفد من مجلس النقابة، رئيس جهاز امن السفارات في قوى الامن الداخلي العميد موسى كرنيب، مفتي البقاع الشيخ علي الغزاوي، أمين دار الفتوى الشيخ امين الكردي، رئيس الحزب القومي ربيع بنات يرافقه عميد الإذاعة في الحزب ماهر الدنا، الرئيس السابق للمجلس الإقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، المطران دانيال كورية، رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين، الامين العام للحزب الشيوعي حنا غريب والقيادي موريس نهرا، مؤسسة "حوار الثقافات والاديان"، الشيخ ماهر حمود، وفد من "اتحاد العلماء المسلمين"، المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى، المفتي محمد رشيد قباني، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي، "رابطة ابناء بيروت" برئاسة ابراهيم كلشي ومحمد الفيل، منسق عام جبهة "العمل الإسلامي" الشيخ زهير الجعيد، عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال، السيد حسن حسين الحسيني، رئيس مؤسسة "عامل" الدكتور كامل مهنا، وعدد من السفراء والقناصل والشخصيات الدينية والثقافية والاجتماعية.



وتلقت عائلة الرئيس الراحل رسالة تعزية من الرئيس السوري بشار الاسد سلمها القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت، نص الرسالة مرفق في اعلى الخبر.