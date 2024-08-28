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لبنان
شقير: الحملة على المحافظ مكاوي لن تنال من أخلاقه ووطنيته
Lebanon 24
28-08-2024
|
14:01
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دان رئيس تجمع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير "حملة التضليل والافتراء والتشويه التي تطال محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي".
ورأى شقير في بيان، أن "هذه الحملة، مهما بلغت حدتها وضراوتها، وأيا يقف وراءها، لن تغير شيئا في سلوك المحافظ مكاوي الذي يشهد له القاصي والداني بكفاءته والتزامه القوانين وتطبيقها بتجرد من دون الانحياز إلى أي فئة أو حزب أو طائفة".
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ودعا "أرباب التضليل ومروجي الشائعات ومن يقف وراءهم إلى الكف عن هذا الأسلوب، الذي لم ولن يؤثر في قناعات هذا القاضي الشريف".
وذكر شقير بأن "محمد مكاوي ابن بيروت، ليس مكسر عصا لأحد، وعلى أصحاب الأوهام وهواة الأذى والتخريب أن يكفوا عن هذا الأسلوب الذي يمعن هدم ما تبقى من مؤسسات ودولة، وبالأحرى هدم ما تبقى من وطن". (الوكالة الوطنية)
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