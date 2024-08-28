28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إشكال حمانا إلى الواجهة من جديد.. أبو الحسن يوضح!
Lebanon 24
28-08-2024
|
14:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المكتب الإعلامي للنائب هادي أبو الحسن، اليوم الأربعاء، بيان يوضح فيه ملابسات الإشكال الذّي حصل في حمانا.
وجاء في البيان:
"إثر وقوع إشكال فردي في بلدة حمانا ليل الجمعة الماضية بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٣، سارع النائب هادي أبو الحسن منذ اللحظة الأولى وطوال الليل وحتى الفجر، إلى التحرك والتواصل مع كل المعنيين بالحادث، وعمل على ضبط الأمور بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذين لم يقصروا بالقيام بواجباتهم. وصباح اليوم التالي بادر وكيل داخلية المتن في الحزب التقدمي الإشتراكي ومسؤولون من الوكالة وفاعليات بزيارة الجرحى في مستشفى الجبل للإطمئنان إلى صحتهم وتهدئة الأمور، ثم قام النائب ابو الحسن بزيارة الجرحى أيضا ً في مستشفى الجبل والإطمئنان إلى صحتهم، مستنكراً الحادث بكل مراحله، بدءاً من مسبباته التي حدثت يوم الجمعة الماضي بعد الظهر وصولاً إلى الإشكال الذي وقع ليلاً وما نتج عنه".
Advertisement
وتابع البيان: "وبناءً عليه وخلال التواصل مع أصحاب العلاقة والفاعليات السياسية ونواب المنطقة ومع الأجهزة الامنية والقضائية المختصة، أكد النائب أبو الحسن مع كل المعنيين ضرورة الإحتكام إلى القانون، وأن تكون الدولة وحدها بأجهزتها هي المرجع الصالح لمعالجة هذا الإشكال بالطرق القانونية بما يحفظ الكرامات ويحافظ على الثوابت، ويعيد العلاقة بين المعنيين بالإشكال إلى طبيعتها من دون أية ضغائن او رواسب، لكن للأسف فإن بعض المصطادين في الماء العكر حاولوا إستغلال هذا الحادث لبثّ سمومهم عبر خبر تضليلي كاذب مشبوه ويتيم المصدر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث لم يجرؤ صاحبه بالكشف عن هويته، وهو لن يستطيع إطلاقاً أن يشوه الحقائق وأن يفسد العلاقات والود بين أبناء المنطقة الواحدة، ولن يستطيع حتماً النيل من أطيب العلاقات التي تربط النائب أبو الحسن مع ابناء بلدة حمانا الكرام خصوصاً مع المعنيين بالإشكال الذين يعتبرون من الأصدقاء وتجمعه بهم أفضل الصلات واطيب العلاقات".
أضاف: "إنطلاقاً من ذلك يضع النائب هادي ابو الحسن ما ورد على إحدى مواقع التواصل في عهدة القضاء، وليُعتبر هذا البيان بمثابة إخبار يضاف إلى ملف الحادث القضائي لمحاسبة الذين يحاولون التضليل والإفتراء وزرع بذور التفرقة والفتنة بين ابناء المنطقة. كما يأمل من بعض المواقع الإخبارية توخي الدقة والمساهمة الإيجابية وعدم نشر معطيات غير دقيقة تسهم في تأجيج التوترات التي نحن بغنى عنها جميعاً، ويجدد مرة أخرى ثقته بالأجهزة الامنية والقضائية وبالخيّرين الذين يتعاون معهم لمعالجة هذا الحادث من فاعليات ومراجع أمنية لا سيما قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي أجرى معه اتصالاً مساء أمس، تمنى فيه ابو الحسن وضع نقطة للجيش في سوق حمانا وقد وعد قائد الجيش خيرًا في هذا الموضوع، وهذا ما أكد عليه وفد من فاعليات بلدة حمانا ومخاتيرها اثناء زيارتهم لقائد الجيش ظهر اليوم والذين نزعوا أي صفة مذهبية أو سياسية عما حدث".
والجدير ذكره ان ابو الحسن أجرى سلسلة إتصالات مع القوى السياسية والمراجع الدينية، وفي مقدمتهم سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى الذي أرسل وفداً من المشايخ الكرام إلى بلدة حمانا وأجرى اتصالاً بدوره بالمصابين وبادر واتصل ايضاً بسيادة المطران أنطوان بو نجم، راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة، من اجل وضع الأمور في نصابها للوصول إلى معالجة جذرية بالتوازي بين تطبيق الأمن والقانون من جهة وبين الالتزام بعاداتنا وقيمنا الأخلاقية والاجتماعية والوطنية من جهة أخرى التي نشأنا عليها وتعاهدنا ان نكمل الدرب على أساسها، بكل حرص وإيمان وقناعة وثبات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بإطلالة جريئة.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تستمتع بوقتها في اسبانيا (صور)
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تستمتع بوقتها في اسبانيا (صور)
23:00 | 2024-08-27
27/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبير... وفاة عريس بجوار عروسه بعد انتهاء حفل الزفاف
Lebanon 24
حزنٌ كبير... وفاة عريس بجوار عروسه بعد انتهاء حفل الزفاف
05:58 | 2024-08-28
28/08/2024 05:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق من هشام حداد على خبر "إنفصاله عن زوجته"... إليكم ما كشفه (صورة)
Lebanon 24
أوّل تعليق من هشام حداد على خبر "إنفصاله عن زوجته"... إليكم ما كشفه (صورة)
06:49 | 2024-08-28
28/08/2024 06:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"حليانة كتير نيالك يا ناصيف".. دانييلا رحمة تتألق بإطلالات صيفية جذابة شاهدوا صورها
Lebanon 24
"حليانة كتير نيالك يا ناصيف".. دانييلا رحمة تتألق بإطلالات صيفية جذابة شاهدوا صورها
08:58 | 2024-08-28
28/08/2024 08:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ... زوجها أجنبيّ هذه هويّته (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ... زوجها أجنبيّ هذه هويّته (صور)
08:00 | 2024-08-28
28/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:14 | 2024-08-28
خزنة
16:56 | 2024-08-28
مقدمات النشرات المسائيّة
16:30 | 2024-08-28
سقوط طائرة لـ"حزب الله" داخل مستوطنة إسرائيلية.. ماذا كُشف عنها؟
16:11 | 2024-08-28
عن "حزب الله".. ماذا قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة؟
15:49 | 2024-08-28
"إعتراض" سوري في جنوب لبنان.. ما السبب؟
15:43 | 2024-08-28
بشأن اللبنانيين في باناما.. ماذا طلب وزير الخارجية؟
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
29/08/2024 01:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
29/08/2024 01:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
29/08/2024 01:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24