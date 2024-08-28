28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البسّام لندى البستاني: "ليه سكتي؟ احكي كل شي لمدعي عام التمييز"
Lebanon 24
28-08-2024
|
14:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
ردت مديرة الاخبار والبرامج السياسية في محطة" الجديد" مريم البسّام على وزيرة الطاقة والمياه سابقا النائب ندى البستاني.
وجاء في رد البسّام: "ما عندي الا .. أولاً وما الها تاني .هيي جملة وحدة طويلة اذا نحنا حرامية لماذا تسترتم علينا؟ كنتي مستشارة فوق العادة بوازرة الطاقة، ونظراً لمواهبك الدفينة في تأمين الكهرباء صرتي وزيرة "بخطة " ومن دون اضافة اي حرف اخر على العبارة.
ومع استلامك وزارة الطاقة والمياه بالعام 2019 فما بادرتي مرة الى الغاء العقد وكنتي تقولي كلمات عن الصداقة مع بيت خياط" نحتفظ بها " لان المجالس بالامانات.
Advertisement
فلنفترض ان هذا العقد كان مريباً، وان هناك فعلا ملايين الدولارات تسألين عنها اليس هناك من خجل؟ نحنا كمواطنين مفروض نسألك : ليه سكتي؟ ليه غطيتي المخالفة؟ وين دورك ؟انا كصحافية بمشي ورا القانون وقانون العقوبات بيقول بالمادة : 398 كل لبناني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبىء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.
فكيف اذا كان هاللبناني وزير !! نائب؟ ما بيسوى معاليكِ تخبي شي بقلبك روحي احكي كل شي لمدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار . بتوفري على " المشغلين " دفع مصاري للاعلام . حاجي تقهري حالك، من الصبح بوجك عالعدلية ط الرابع. استبقي الحدث كشاهدة افضل مما يتم استدعائك كمتهمة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بإطلالة جريئة.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تستمتع بوقتها في اسبانيا (صور)
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تستمتع بوقتها في اسبانيا (صور)
23:00 | 2024-08-27
27/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبير... وفاة عريس بجوار عروسه بعد انتهاء حفل الزفاف
Lebanon 24
حزنٌ كبير... وفاة عريس بجوار عروسه بعد انتهاء حفل الزفاف
05:58 | 2024-08-28
28/08/2024 05:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق من هشام حداد على خبر "إنفصاله عن زوجته"... إليكم ما كشفه (صورة)
Lebanon 24
أوّل تعليق من هشام حداد على خبر "إنفصاله عن زوجته"... إليكم ما كشفه (صورة)
06:49 | 2024-08-28
28/08/2024 06:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"حليانة كتير نيالك يا ناصيف".. دانييلا رحمة تتألق بإطلالات صيفية جذابة شاهدوا صورها
Lebanon 24
"حليانة كتير نيالك يا ناصيف".. دانييلا رحمة تتألق بإطلالات صيفية جذابة شاهدوا صورها
08:58 | 2024-08-28
28/08/2024 08:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ... زوجها أجنبيّ هذه هويّته (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ... زوجها أجنبيّ هذه هويّته (صور)
08:00 | 2024-08-28
28/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:14 | 2024-08-28
خزنة
16:56 | 2024-08-28
مقدمات النشرات المسائيّة
16:30 | 2024-08-28
سقوط طائرة لـ"حزب الله" داخل مستوطنة إسرائيلية.. ماذا كُشف عنها؟
16:11 | 2024-08-28
عن "حزب الله".. ماذا قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة؟
15:49 | 2024-08-28
"إعتراض" سوري في جنوب لبنان.. ما السبب؟
15:43 | 2024-08-28
بشأن اللبنانيين في باناما.. ماذا طلب وزير الخارجية؟
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
29/08/2024 01:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
29/08/2024 01:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
29/08/2024 01:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24