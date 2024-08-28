البسّام لندى البستاني: "ليه سكتي؟ احكي كل شي لمدعي عام التمييز"

ردت مديرة الاخبار والبرامج السياسية في محطة" الجديد" مريم البسّام على وزيرة الطاقة والمياه سابقا النائب ندى البستاني.

وجاء في رد البسّام:‏ "ما عندي الا .. أولاً وما الها تاني .هيي جملة وحدة طويلة اذا نحنا حرامية لماذا تسترتم علينا؟ كنتي مستشارة فوق العادة بوازرة الطاقة، ونظراً لمواهبك الدفينة في تأمين الكهرباء صرتي وزيرة "بخطة " ومن دون اضافة اي حرف اخر على العبارة. ومع استلامك وزارة الطاقة والمياه بالعام 2019 فما بادرتي مرة الى الغاء العقد وكنتي تقولي كلمات عن الصداقة مع بيت خياط" نحتفظ بها " لان المجالس بالامانات.

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‏فلنفترض ان هذا العقد كان مريباً، وان هناك فعلا ملايين الدولارات تسألين عنها اليس هناك من خجل؟ نحنا كمواطنين مفروض نسألك : ليه سكتي؟ ليه غطيتي المخالفة؟ وين دورك ؟‏انا كصحافية بمشي ورا القانون وقانون العقوبات بيقول بالمادة : 398 كل لبناني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبىء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.

‏فكيف اذا كان هاللبناني وزير !! نائب؟ ‏ما بيسوى معاليكِ تخبي شي بقلبك ‏روحي احكي كل شي لمدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار . ‏بتوفري على " المشغلين " دفع مصاري للاعلام . ‏حاجي تقهري حالك، من الصبح بوجك عالعدلية ط الرابع. استبقي الحدث كشاهدة افضل مما يتم استدعائك كمتهمة".