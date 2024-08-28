بشأن اللبنانيين في باناما.. ماذا طلب وزير الخارجية؟

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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب قنصل لبنان الفخري في باناما محمد الحاج، وعرضا للاوضاع العامة في لبنان وباناما.وفي بيان صادر عنه، ذكر الحاج أنه "وضع بو حبيب في اجواء العلاقة بين البلدين، وأطلعه على أوضاع الجالية اللبنانية في باناما، وبخاصة لجهة الظروف التي تحيط بعدد من أبناء الجالية الموقوفين هناك بجرائم جزائية".وأعطى الوزير بو حبيب توجيهاته بـ "ضرورة متابعة قضية اللبنانيين الموقوفين ومعالجتها وفق القوانين المرعية، في ظل عدم وجود اتفاق استرداد موقوفين بين لبنان وباناما".