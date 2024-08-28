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لبنان

"إعتراض" سوري في جنوب لبنان.. ما السبب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-08-2024 | 15:49
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عُلِم أنّ نازحين سوريين في جنوب لبنان اعترضوا على عدم تقديم مؤونات غذائية لهم من قبل الجهات الإغاثية.
 
وذكرت المعلومات أنَّ هؤلاء النازحين أبلغوا جهات اجتماعية في بلدات جنوبية بضرورة الالتفات إليهم كونهم يعيشون على خط النار ولا يمكنهم التحرك بتاتاً إلى مناطق أكثر أماناً.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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