"إعتراض" سوري في جنوب لبنان.. ما السبب؟

عُلِم أنّ نازحين سوريين في جنوب لبنان اعترضوا على عدم تقديم مؤونات غذائية لهم من قبل الجهات الإغاثية.

وذكرت المعلومات أنَّ هؤلاء النازحين أبلغوا جهات اجتماعية في بلدات جنوبية بضرورة الالتفات إليهم كونهم يعيشون على خط النار ولا يمكنهم التحرك بتاتاً إلى مناطق أكثر أماناً.