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لبنان

عن "حزب الله".. ماذا قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة؟

Lebanon 24
28-08-2024 | 16:11
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قال داني دنون، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إنّ "حزب الله أطلق النار على إسرائيل من منشآت مُجاورة لقواعد الأمم المتحدة في لبنان".
 
كلام دنون جاء خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، وجرى خلالها التصويت بالإجماع على تمديد مهمة قوات "اليونيفيل" في لبنان مُدّة عامٍ آخر.
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وخلال كلمته، قال دانون: "رسالتنا إلى حزب الله بسيطة: انسحبوا من حدود إسرائيل الآن وإلا سيتعرض لبنان للتدمير".
وتابع: "يجب إعلان حزب الله والحرس الثوري الإيراني منظمتين إرهابيتين وفرض العقوبات على إيران حتى تتوقف عن دعم الإرهاب. لقد حان الوقت للتحرك قبل أن يتحول الصراع إلى حرب إقليمية".
 

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