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لبنان
خزنة
Lebanon 24
28-08-2024
|
17:14
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تحوَّلت بعض شركات تحويل الأموال، إلى ما يشبه "خزنة لعملاء" لديها، بل فتح الحسابات المصرفية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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