Advertisement

لبنان

دعوة جنبلاط لتسوية رئاسية تتقاطع مع عودة الحراك الخارجي

Lebanon 24
28-08-2024 | 22:59
A-
A+
Doc-P-1240243-638605080619154227.jpg
Doc-P-1240243-638605080619154227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب عمر البردان في" اللواء":حرب الاستنزاف الدائرة بين لبنان وإسرائيل، مرشحة لأن تطول أشهراً وحتى إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، على ما أشار إليه وليد جنبلاط، في ظل استمرار الاحتلال في مسلسل اغتيالاته لقادة "الحزب" وحركة "حماس" . وهو أمر يثير مخاوف من استهداف شخصيات لها وزنها السياسي والعسكري، في حال استمرت الحرب الإسرائيلية على لبنان وغزة، ولم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في وقت قريب . ومع تصاعد حدة المواجهات في الجنوب بين إسرائيل و"حزب الله" ، فإن حكومة تصريف الاعمال مستمرة في اتصالاتها الديبلوماسية دوليا وعربيا لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، في وقت أشارت مصادر وزارية إلى أن "نتائج هذه الاتصالات تبدو حتى اللحظة ايجابية"، على وقع مواقف أميركية تؤكد عدم رغبة واشنطن في تمدد الصراع في المنطقة، وأن الإدارة الأميركية، ستواصل جهودها من أجل استكشاف جميع الخيارات الديبلوماسية لاستعادة الهدوء وتجنب التصعيد بين لبنان وإسرائيل. 
Advertisement

ووسط تصاعد لهجة المسؤولين الإسرائيليين التهديدية تجاه لبنان و"حزب الله"، فإن هناك مخاوف جدية من أن تلجأ إسرائيل إلى توسيع رقعة الاغتيالات التي تطال مسؤولين وقادة ميدانيين في "حزب الله" وحركة "حماس" في لبنان في المرحلة المقبلة، بالتوازي مع تحضيراتها للقيام باعتداءات استباقية تستهدف الأراضي اللبنانية، سعياً لتنفيذ مخططها لإبعاد "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني . 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:17 | 2024-08-28
22:13 | 2024-08-28
22:20 | 2024-08-28
22:29 | 2024-08-28
23:11 | 2024-08-28
23:04 | 2024-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24