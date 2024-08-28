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لبنان
الرافعي في رئاسة هيئة العلماء: تكامل مع دار الفتوى وتعزيز للشراكة
Lebanon 24
28-08-2024
|
23:02
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كتب احمد الايوبي في" اللواء": أنهت هيئة علماء المسلمين في لبنان دورتها الانتخابية بالإجماع على اختيار الشيخ د. سالم عبد الغني الرافعي رئيساً،
الرسالة الأولى من الشيخ الرافعي جاءت في بيانه الأول بعد انتخابه فقال فيه إنّ الأولوية لديه ستكون تعزيز الدور الدعوي والتوعوي والاجتماعي والتنموي والحقوقي لهيئة علماء المسلمين بالتعاون مع دار الفتوى باعتبارها المرجعية الأم، ومع الكتل النيابية والأحزاب والتيارات السياسية ومع القوى الأمنية لتعزيز السلم الأهلي والاستقرار والتكاتف
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لتخفيف وطأة الانهيار الذي يضرب الدولة في مفاصلها ويضع اللبنانيين تحت وطأة الإفقار والحرمان من مقومات الحياة الأساسية. وشدّد الشيخ الرافعي على الانفتاح التام والتكامل مع المرجعيات الدينية المسيحية على قاعدة القيم الأخلاقية الجامعة والتعاون في تنمية وخدمة الإنسان وهذه حاجة عظيمة مع ما يجتاح مجتمعنا من آفاتٍ تُهدِّد كيان الأسرة من الشذوذ إلى المخدرات وما بينها من مخاطر يجب التكاتف لمواجهتها معاً.
كما أعلن الشيخ الرافعي توقه إلى التعاون مع مكونات المجتمع اللبناني عامة، والطرابلسي خاصة، وبالتحديد نقابات المهن الحرة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة والجمعيات الأهلية وأصحاب الكفاءة في كلّ المجالات التنموية والاقتصادية والتربوية والثقافية والإعلامية والحقوقية من أجل تحقيق العدالة والإنصاف والتنمية والتحصين الأخلاقي والاجتماعي لجميع اللبنانيين.
لاقى انتخاب الشيخ الرافعي ارتياحاً واضحاً في الأوساط الإسلامية والمسيحية على حدٍّ سواء، وقد انعكس ذلك في مواقف تناولت التعاون والتكامل بين المسلمين والمسيحيين وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من خطوات التقارب بين هيئات إسلامية وأخرى مسيحية بحيث تنشأ معادلة وطنية ثابتة لا تتأثر بالتشوّه ولا بالتحريض.
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