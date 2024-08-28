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لبنان
شخصٌ أصيب برصاصة.. إليكم ما شهدته التبانة ليل أمس
Lebanon 24
28-08-2024
|
23:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن رصاصة طاشة، مصدرها التبانة، خرقت هاتف أ. ص. وأصابت فخذه أثناء تواجده في محلة أبي سمراء.
وشهدت التبانة ليلاً إطلاق رصاص كثيف سببه مناسبة اجتماعية.
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التبانة
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