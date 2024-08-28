شخصٌ أصيب برصاصة.. إليكم ما شهدته التبانة ليل أمس

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن رصاصة طاشة، مصدرها التبانة، خرقت هاتف أ. ص. وأصابت فخذه أثناء تواجده في محلة أبي سمراء.

وشهدت التبانة ليلاً إطلاق رصاص كثيف سببه مناسبة اجتماعية.