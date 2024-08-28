Advertisement

لبنان

شخصٌ أصيب برصاصة.. إليكم ما شهدته التبانة ليل أمس

Lebanon 24
28-08-2024 | 23:46
A-
A+
Doc-P-1240257-638605115331993376.jpg
Doc-P-1240257-638605115331993376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن رصاصة طاشة، مصدرها التبانة، خرقت هاتف أ. ص. وأصابت فخذه أثناء تواجده في محلة أبي سمراء. 
 
وشهدت التبانة ليلاً إطلاق رصاص كثيف سببه مناسبة اجتماعية. 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
فجر اليوم.. توقيف ملثمين على أوتوستراد المنار في أبي سمراء
lebanon 24
29/08/2024 09:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بسرعة عالية.. جسم غامض هرب من مجرة درب التبانة (صورة)
lebanon 24
29/08/2024 09:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة دراجة نارية في أبي سمراء
lebanon 24
29/08/2024 09:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تدشين مشروع حفر بئر ارتوازية في التبانة والملولة
lebanon 24
29/08/2024 09:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24

التبانة

أبي سمراء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-08-29
02:35 | 2024-08-29
02:31 | 2024-08-29
02:26 | 2024-08-29
02:21 | 2024-08-29
02:17 | 2024-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24