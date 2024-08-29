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لبنان

كيف هي حال الطرقات صباح اليوم؟

Lebanon 24
29-08-2024 | 01:33
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أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور ناشطة على اوتوستراد المتن السريع باتجاه محول نهر الموت، وعلى طريق عام بكفيا باتجاه الرابية وصولا الى الاوتوستراد الساحلي، كما أنها ناشطة على طريق عام جعيتا ذوق مصبح، وعلى أوتوستراد الأوزاعي باتجاه الجناح. بينما حركة المرور كثيفة من النقاش باتجاه انطلياس وصولا الى نهر الموت، وعلى اوتوستراد جونية باتجاه صربا، ومن خلدة باتجاه انفاق المطار.
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إلى ذلك، أفادت مندوبة "لبنان 24" أن أوتوستراد شكا يشهد زحمة سير خانقة عند نفق شكا باتجاه بيروت. وأضافت أن السبب يعود لانهيار جزء من حائط، ولمعرفة التفاصيل الرجاء الضغط هنا:
 
 
 
 
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