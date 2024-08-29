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لبنان

بالصور... هذا ما يحدث على أوتوستراد شكا

Lebanon 24
29-08-2024 | 01:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن أوتوستراد شكا يشهد زحمة سير خانقة عند نفق شكا باتجاه بيروت.
 
وأضافت أن السبب يعود لانهيار جزء من حائط.
 
وتعمل احدى الشركات المتعهدة على فتح الطريق امام السيارات. 
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