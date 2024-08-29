قريباً.. هكذا سيصبح سعر ربطة الخبز

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أوضح نقيب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف ان ارتفاع سعر ربطة الخبر بمعدل 15 الف ليرة بين 12 و15 ايلول نتيجة رفع الدعم سيقابله تحسنًا في الجودة.وفي حديث عبر صوت لبنان، لفت الى ان سلبيات رفع الدعم عن ربطة الخبز وأهمها تأثيره على العائلات ذوي الدخل المحدود، يقابله ايجابيات تتمثّل بالتوفير على الخزينة لأن الدعم يذهب الى الأجانب، وباستيراد القمح الأفضل جودة، وأشار في هذا الإطار الى ان البنك الدولي فرض نوعية قمح بسعر متدني ولا تتضمن نسب الفيتامينات والبروتين الكافية رغم استيفائه الشروط الصحية، وبالتالي فإن رفع الدعم سيفتح المجال امام المطاحن لاستيراد القمح من الاسواق العالمية بجودة اعلى ومن دون التقيد بقوانين البنك الدولي ومصرف لبنان وبكميات اكبر لتصبح المنافسة بالنوعية وليس بالسعر.واشار سيف الى مبادرة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لدعم المواطن المحتاج وتأمين فرق الـ15 الف ليرة على سعر ربطة الخبز بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن برنامج أمان، على أمل ان تؤتي هذه المبادرة ثمارها بدعم العائلات ذوي الدخل المحدود .