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لبنان

أهالي اليمونة استفاقوا على حادثة مروّعة.. إليكم ما جرى

Lebanon 24
29-08-2024 | 02:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور، صباح اليوم، على عاملة منزلية من التابعية الاثيوبية مشنوقة بحبل معلق على شجرة في باحة منزل في بلدة اليمونة.
 
وحضرت الاجهزة الامنية وفتحت تحقيقا بالحادثة. 
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اليمونة

عاملة منزلية

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