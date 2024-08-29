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لبنان

بوشكيان يفتتح معرضاً صناعياً في المنية منتصف أيلول

Lebanon 24
29-08-2024 | 02:26
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وافق وزير الصناعة جورج بوشكيان على رعاية المعرض الصناعي التجاري السادس، الذي تنظّمه جمعية تطوير العلاقات الصناعية والتجارية في المركز الكويتي في المنية، بين 15 و18 أيلول المقبل.
وقد زار النائب احمد الخير ورئيس الجمعية عامر الحلبي مع وفد من الجمعية الوزير بوشكيان، الذي شجّع على "تنظيم المعارض الصناعية في المناطق، ليكتشف اللبنانيون الانتاج المحلي وطبيعته وخصوصيّته وتمايزه بين منطقة وأخرى. وبهذه الطريقة، تسجّل للصناعة اللبنانيّة أكثر قدراتها الانتاجية وفاعليّتها التصديريّة. كما يتعرّف الصناعيون على مواد أوّلية تُصنّع في لبنان وهم يحتاجون إليها، فيشبكون بين بعضهم، وتقوم علاقات تبادلية وتجارية تعزّز الاقتصاد وتقوّي الاتّكال على الاستهلاك الداخلي، وتخفّف الاستيراد".
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