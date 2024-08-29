موسى: المؤشرات تدل إلى المزيد من السعي لتبريد الجبهات في غزة وجنوب لبنان

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رأى النائب ميشال موسى في حديث إذاعي، أنّ "المؤشرات تدل إلى المزيد من السعي لتبريد الجبهات في غزة كما في جنوب لبنان، ومن هذه المؤشرات التمديد لقوات اليونيفيل والمحادثات التي بدأت من جديد بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران من أجل النووي". وأشار إلى أن "المرحلة التي مرّت كانت مقلقة"، معوّلًا أن "تحمل الأيام المقبلة من المفاوضات الحلول المستدامة".وتعليقًا على خروج النواب من التيار الوطني الحر، أكّد أن "لا علاقة للكتل الخارجية ولكن هناك إشكاليات واضحة داخل التيار، ولا مصلحة لأحد في التدخل فيها".