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لبنان

سماع دويّ قويّ في بعلبك.. هذه طبيعته

Lebanon 24
29-08-2024 | 02:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن صوت الدوي القوي الذي سُمع في بعلبك ناتج عن تفجير مخلفات قديمة.
 
وأضافت أن هذه العملية ستستمر خلال ساعات النهار. 
 
كما وشهدت بلدة النبي شيت تفجير صاروخ من مخلفات الغارات الاسرائيلية على البلدة. 
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