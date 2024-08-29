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لبنان

"اليونيفيل" ستُفجر قذائف من مخلفات العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
29-08-2024 | 02:41
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ستقوم قوات اليونيفيل اليوم وغداً الجمعة، اضافة الى ايام ٢ و ٣ و ٤ و ٥ ايلول، واعتباراً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً، بتفجير قذائف وصواريخ من مخلفات الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان، في حقل التفجير المخصص في رأس الناقورة.
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